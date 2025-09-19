Nuove strade a Roma intitolazioni tra cinema letteratura e Resistenza | da Remo Remotti a Gillo Pontecorvo

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma cambia la toponomastica: nuove vie, piazze e parchi saranno intitolati fra gli altri a Claudio Caligari, Goliarda Sapienza, Gillo Pontecorvo. L'assessore alla Cultura Smeriglio: "La toponomastica è un potente esercizio di Memoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

