Energia, banche, criptovalute, navi. Su queste voci prende forma il 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia proposto dalla Commissione europea e che ora dovrà essere approvato dagli Stati membri. Ad illustrarlo è stata la presidente Ursula von der Leyen. L’Europa non cambia verso. L’Europa dunque non cambia verso e insiste con l’arma delle sanzioni a Mosca per tentare di mettere pressione allo zar. Un doppio standard rispetto ad Israele verso cui solo qualche giorno fa l’Ue ha proposto una stretta timida e tardiva che esclude comunque il settore delle armi e Benjamin Netanyahu. “La principale fonte di reddito della Russia per finanziare la sua guerra illegale – ha ricordato l’Alta rappresentante Kaja Kallas – è ancora l’esportazione di energia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nuove sanzioni alla Russia, via libera di Bruxelles