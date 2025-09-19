Nuove Indicazioni Nazionali il Consiglio di Stato rinvia il testo | la CISL Scuola chiede un confronto vero con le scuole

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il proprio parere sul testo delle nuove Indicazioni Nazionali, restituendolo al Ministero dell’Istruzione e del Merito con richiesta di una revisione. Un rinvio motivato da diverse criticità, tra cui l’insufficiente rispondenza alla normativa europea, la presenza di elementi ritenuti anacronistici, la mancata analisi d’impatto e l’assenza di giustificazioni solide rispetto alla necessità di modificare il quadro normativo precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

