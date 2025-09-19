Nuova Virtus al lavoro per chiudere il roster Chiadini | Gli imprevisti non ci spaventano

Lavori in corso in casa Nuova Virtus Cesena: a poco più di due settimane dal via del nuovo campionato di serie B femminile in programma il 5 ottobre, la squadra di coach Luca Chiadini è ancora un cantiere aperto in relazione alla formazione del roster. "Purtroppo - analizza il tecnico - abbiamo dovuto fare i conti con un imprevisto che ha forzatamente rivoluzionato tutti i nostri piani: Ivona Scekic, centro di nazionalità slovena in forza a Faenza, società con la quale abbiamo avviato un’ottima collaborazione, invece di rientrare in Romagna per unirsi al nostro gruppo, ha deciso di percorrere altre strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

