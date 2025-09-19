Nuova fase di lavori sulla Tangenziale | una serie di deviazioni durante la notte per due settimane

Ravennatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi lavori sulla Tangenziale di Ravenna. Anas ha programmato da lunedì i lavori di pavimentazione della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto tra lo svincolo di via Savini (km 150,240) e lo svincolo con la SS67Classe (km 157,700) a Ravenna.Al fine di creare minor impatto alla circolazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - fase

Nasce il nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press: Antonello Lamanna alla guida editoriale della nuova fase di rilancio

La nuova fase del Comune. Dal 10 luglio il commissario. Probabili elezioni a maggio

Il raid in Crimea rivela una nuova fase del drone warfare ucraino

Nuova fase di lavori sulla Tangenziale: una serie di deviazioni durante la notte per due settimane; Anas: nuova fase dei lavori di ampliamento della tangenziale di Ravenna presso lo svincolo di via Savini; Nuova fase di lavori sulla Tangenziale: chiusure e deviazioni lungo la Statale 16.

nuova fase lavori tangenzialeNuova fase di lavori sulla Tangenziale: chiusure e deviazioni lungo la Statale 16 - Scatta una nuova fase di lavori sulla statale 16 “Adriatica”, nell’ambito del progetto di ampliamento e riqualificazione della Tangenziale di Ravenna. Secondo ravennawebtv.it

Ravenna. Nuova fase dei lavori sulla tangenziale: previste chiusure e deviazioni sulla SS16 Adriatica - Ultime fasi di interventi nell’ambito dei lavori di ampliamento della Tangenziale di Ravenna, nel tratto compreso tra il km 148,790 e il km 150,240 ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Fase Lavori Tangenziale