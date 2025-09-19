Grande prova del falconarese della Vela Nuoto Ancona, Nicholas Bonvini, che ai recenti campionati italiani master di nuoto di fondo di Piombino ha conquistato un oro e un argento di categoria. Nella prima giornata di gare il primo posto M30 con il miglior tempo assoluto sulla distanza del miglio, e poi, dopo la prova nella staffetta, il giorno successivo ha centrato il secondo posto sempre M30 sulla distanza dei tre chilometri. Anche l’anno scorso Bonvini, classe 1995, aveva ottenuto oro e argento sulle medesime distanze, ma nella categoria M25. Però non aveva disputato la staffetta, con i compagni di squadra della Vela Nuoto Ancona, la 4x1250 composta da Federico Gregorio, Francesco Occelli, Michael Guidarelli e appunto Nicholas Bonvini che nonostante un’ottima condotta di gara con risalita nel finale ha centrato un settimo posto di categoria M100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuoto di fondo Due medaglie per Bonvini