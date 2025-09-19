Nuoto di fondo Due medaglie per Bonvini
Grande prova del falconarese della Vela Nuoto Ancona, Nicholas Bonvini, che ai recenti campionati italiani master di nuoto di fondo di Piombino ha conquistato un oro e un argento di categoria. Nella prima giornata di gare il primo posto M30 con il miglior tempo assoluto sulla distanza del miglio, e poi, dopo la prova nella staffetta, il giorno successivo ha centrato il secondo posto sempre M30 sulla distanza dei tre chilometri. Anche l’anno scorso Bonvini, classe 1995, aveva ottenuto oro e argento sulle medesime distanze, ma nella categoria M25. Però non aveva disputato la staffetta, con i compagni di squadra della Vela Nuoto Ancona, la 4x1250 composta da Federico Gregorio, Francesco Occelli, Michael Guidarelli e appunto Nicholas Bonvini che nonostante un’ottima condotta di gara con risalita nel finale ha centrato un settimo posto di categoria M100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
