Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza due giorni prima era stata trovata la sua auto
Nunzio Sblendido, scomparso il 15 settembre, è stato trovato morto ad Abriola (Potenza): gli inquirenti indagano sulle cause della morte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane”
Nunzio Sblendido scomparso a Potenza, ritrovata l’auto vuota: “A bordo solo il suo computer”
