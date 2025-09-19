Novara arriva l’Open Sport Day
Una giornata per conoscere il mondo dello sport novarese.Il Comune di Novara promuove l’Open Sport Day, in programma sabato 20 settembre 2025, dalle ore 9 alle 18, in largo Biagio Franco (fronte ingresso Parco dei Bambini).L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per cittadini, famiglie e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - arriva
Novara: per "Le Notti di Cabiria" arriva "Come cucinare uno smartphone"
Novara: per "Le Notti di Cabiria" arriva "Come cucinare uno smartphone"
Novara Fc, arriva il difensore Gracien Deseri
La pièce “Perfetti sconosciuti”, adattamento dell’omonimo film di Paolo Genovese, arriva a Tortona, Asti e Novara Vai su Facebook
Ferrovie: Il treno storico di Trenord arriva a Novara - X Vai su X
Novara, arriva l’Open Sport Day - Una giornata per conoscere il mondo dello sport novarese. Da novaratoday.it
Serie C, il Novara a caccia della prima vittoria: al Piola arriva il Trento - Il Novara al Piola contro il Trento per conquistare la prima vittoria ... Si legge su lavocedinovara.com