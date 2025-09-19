Novara | al Circolo della Bicocca la Rockin' 1000 jam session

Un'occasione unica per i musicisti della zona di esibirsi alla prima ma non ultima.Jam marchiata Rockin'1000 al Circolo della Bicocca di Novara, in via Sforzesca, 99.Per iscriversi: https:app.rockin1000.comitgig46a83f4b-5390-437c-bfdc-b80a012a7cb8.Per prenotare un tavolo: 370.126.7272. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

