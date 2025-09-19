Notte dell’orrore a Merone | denunciato un secondo uomo per rapina e violenza sessuale

Denunciato anche il secondo aggressore della notte di terrore avvenuta a Merone in una villa abbandonata di via Dante. Si tratta di un marocchino di 47 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio, accusato di rapina aggravata e violenza sessuale in concorso. Il primo complice era. 🔗 Leggi su Quicomo.it