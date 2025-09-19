Notte dance con Fargetta sagre feste e Puliamo il mondo | gli eventi di oggi
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 18 settembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Andrea Petrucci: il ritorno con “Una Notte Eterna” tra rinascita e musica dance-pop
NOTTE BIANCA DELLO SPORTSORA2025 LA NOSTRA PRIMA ESIBIZIONE DELLA SERATA ? MIX PROIBITO PASAR-LA BAMBA COREO LA CAUSA R., RUSSO M.-VEDA DANCE, BARBARA RBL BRAVISSIMI I MIEI RAGAZZI - facebook.com Vai su Facebook
Notte dance con Fargetta, sagre, feste e Puliamo il mondo: gli eventi di oggi; Tutto il programma della sagra della nana di Montagnano. Notte di musica con Dj Fargetta; Fargetta accende la Notte Bianca di Acquapendente.
Sagre del weekend, i 4 appuntamenti da non perdere: festa della pizza, tour enogastronomico, cucina marinara e i sapori del pane - Nel borgo medievale di Diano Castello, la “Festa in Ciassa” celebra il meglio della cucina marinara ligure, accompagnata da musica e danze in piazza. Si legge su leggo.it
Un vip al cuore della sagra. Dj Fargetta a Montagnano - La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantatreesima edizione, sarà da giovedì 18 a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a dom ... msn.com scrive