Notte Bianca degli Innovatori | serata tra start-up giovani e creatività

Venerdì 19 settembre 2025, dalle 18:30 a mezzanotte, la sede di Fare Impresa a Caserta (Via E. Ruggiero 123) ospiterà la “Notte Bianca degli Innovatori”, un evento pensato per dare nuova linfa al tessuto locale dell’innovazione e favorire la collaborazione tra giovani, start-up, professionisti e. 🔗 Leggi su Casertanews.it