Notre-Dame riapre dopo l' incendio | Macron inaugura le due torri

Parigi, 19 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato le due grandi torri medievali della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, una delle tappe finali della ampia ricostruzione della storica chiesa dopo l'incendio del 2019. L'inaugurazione delle torri restaurate arriva alla vigilia del weekend di apertura, quando il pubblico potrà finalmente salire i 424 gradini per godere la vista impareggiabile su Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Notre-Dame riapre dopo l'incendio: Macron inaugura le due torri

