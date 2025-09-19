Non avere il proprio nome sul citofono o sulla cassetta delle lettere equivale ad essere considerati irreperibili dal Fisco: ecco perché in casi del genere, qualora una notifica dell'Agenzia delle entrate risultasse non recapitabile, per il contribuente scatterebbero comunque le pene previste, ipoteche e pignoramenti inclusi. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza 247452025, sulla base di una vicenda che ha visto come protagonista una cittadina oggetto di cartelle esattoriali da lei non saldate: non essendosi mai messa in regola col Fisco, la donna aveva subito l'ipoteca su un immobile di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Notifica Agenzia delle entrate: senza nome sul citofono si è considerati irreperibili, la sentenza