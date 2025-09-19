Norme disciplinari per il personale ATA | criteri responsabilità e provvedimenti

Il Codice disciplinare previsto dal Titolo V del CCNL 2019-2021 regola i comportamenti e le conseguenze delle violazioni commesse dal personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) operante nelle istituzioni scolastiche pubbliche. Questo insieme di norme mira a garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali, tutelando il buon funzionamento della scuola e i diritti dell’utenza. Come . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: norme - disciplinari

Avanti tutta sulla riforma della giustizia #Separazione delle carriere e #riforma del CSM per dire basta alle correnti che hanno #umiliato la magistratura. ? Norme sull’#ordinamento giurisdizionale e una Corte disciplinare per dare ai cittadini una giusti Vai su Facebook

Codice disciplinare ATA: le regole. Sanzioni vanno dal richiamo alle multe, fino al licenziamento; Contratto scuola: firma lontana, i sindacati chiedono più soldi (che non ci sono). L’Aran vuole inserire nel testo le norme disciplinari per i docenti; Codice disciplinare personale ATA: dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio, fino al licenziamento. Cosa prevede il CCNL 2019-21.

Riforma Pa, norme sulla scuola: possibili nuovi orari e procedimenti disciplinari incisivi - L'attenzione dei docenti e del personale della scuola è concentrato non solo sulle norme contenute nel disegno di legge sulla Buona Scuola, in discussione in questi giorni alla Commissione Cultura ... Secondo it.blastingnews.com

Visite specialistiche, ci sono differenze contrattuali tra personale docente e ata - La differenza tra i permessi per visita specilistica dei docenti e del personale ata è notevole, perché nelle norme contrattuali del personale ata, esiste l’art. Da tecnicadellascuola.it