Nordio pronto a sbocciare | il cavallo Riforma su cui ha puntato sta per tagliare il traguardo
Nessuno champagne, lo promette, ma "un bel vermentino". Mentre in Aula scoppia la bagarre, Carlo Nordio prepara la cantina e lucida due calici. Non ha dubbi ma infila qua e là qualche "forse" e qualche "credo", probabilmente per scaramanzia. Sulla separazione delle carriere, si dice certo che avranno un vittoria schiacciante. Il Guardasigilli è più .
Sovraffollamento nelle carceri: di cosa si occuperà la task force istituita da Nordio e che avrà un piano pronto a settembre
Nordio pronto a nuove sfide: al lavoro su piano carceri e stop al ricorso dell’accusa
Pronto alla camera lo scudo penale di Fratelli d'Italia per la capa di gabinetto del ministro Nordio #Bartolozzi indagata sul caso Almasri. La giustizia trattata come una sguattera!
Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è indagata per false dichiarazioni a un pubblico ministero. Il fascicolo riguarda la gestione del caso Almasri da parte del governo Meloni, e l'indagine è della Procura di Roma.
