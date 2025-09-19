Nordio pronto a sbocciare | il cavallo Riforma su cui ha puntato sta per tagliare il traguardo

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno champagne, lo promette, ma “un bel vermentino“. Mentre in Aula scoppia la bagarre, Carlo Nordio prepara la cantina e lucida due calici. Non ha dubbi ma infila qua e là qualche “forse” e qualche “credo“, probabilmente per scaramanzia. Sulla separazione delle carriere, si dice certo che avranno un vittoria schiacciante. Il Guardasigilli è più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nordio pronto a sbocciare il cavallo riforma su cui ha puntato sta per tagliare il traguardo

© Ildifforme.it - Nordio pronto a sbocciare: il cavallo Riforma su cui ha puntato, sta per tagliare il traguardo

In questa notizia si parla di: nordio - pronto

Sovraffollamento nelle carceri: di cosa si occuperà la task force istituita da Nordio e che avrà un piano pronto a settembre

Nordio pronto a nuove sfide: al lavoro su piano carceri e stop al ricorso dell’accusa

Nordio pronto a sbocciare: il cavallo Riforma su cui ha puntato, sta per tagliare il traguardo.

Cerca Video su questo argomento: Nordio Pronto Sbocciare Cavallo