Non voglio più vedere vecchi alla guida | patenti ritirate a tutti gli OVER 65 non guideranno mai più I Batosta totale del Ministero al via la stretta ufficiale

Sicurezza stradale e guida in età avanzata, i rischi aumentano specialmente la notte, ecco le regole per il rinnovo La sicurezza sulle strade passa anche dalla considerazione dell’età degli automobilisti. Con il passare degli anni, capacità come riflessi pronti, visione chiara e funzioni cognitive possono diminuire, rendendo più difficili alcune manovre di guida. Il tema della guida in età avanzata è sempre più discusso, poiché non basta l’esperienza per compensare eventuali deficit fisici o sensoriali. La guida notturna rappresenta uno dei momenti più critici per gli anziani. La visione si riduce e l’abbagliamento provocato dai fari delle auto in arrivo aumenta il rischio di incidenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

