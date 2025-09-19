Non temo né i pregiudizi della gente né la giuria Barbara D’Urso mi segue e il ballo vincerà su tutto | Pasquale La Rocca parla della sua partner a Ballando con Le Stelle

Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso si preparano a esibirsi insieme a Ballando con le stelle, che quest’anno festeggia il suo ventesimo compleanno. In un’intervista a Gente, La Rocca, che sarà il maestro della D’Urso, ha anticipato quali sono le sue aspettative per questa nuova stagione: “ Non temo né i pregiudizi della gente né la giuria. Sto pianificando esibizioni incredibili. Barbara mi segue e il ballo vincerà su tutto”. Il settimanale di costume ha dedicato la cover story alla coppia inedita, ma già molto affiatata. Pare che la showgirl si stia dedicando alla causa con impegno e passione, come ha riportato il ballerino: “ Barbara è una macchina, è determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire, per migliorare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

