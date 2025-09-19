“Voi non state bene!”. E’ vero, lo ripete e Galeazzo Bignami, indignato in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, con Tiziana Ferrario, ex giornalista Rai. Ospite di Paolo Del Debbio, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera non può che rispondere con toni durissimi ai commenti del volto storico dei tg Rai, che ripete il ritornello della “macchina dell’odio” e della “violenza politica” che secondo lei è alimentato dalla stessa premier Meloni. Un’assurdità che cozza clamorosamente con la realtà, ma Ferrario da tempo va in giro in diversi talk show a diffondere verità che non stanno in piedi alla prova dei fatti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non state bene”, Bignami travolge la Ferrario che nega l’odio rosso verso Meloni: “Siete voi i cattivi maestri” (video)