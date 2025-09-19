Non solo Ungheria il gas della Russia ancora in otto Paesi | ecco quali
Quarant'anni di dipendenze non evaporano in un batter d’occhio, e quella dai fossili russi, per l'Ue, è sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la sfida più difficile. Con il diciannovesimo pacchetto di sanzioni, su spinta anche di Donald Trump, la Commissione ha voluto dare un’ulteriore accelerazione all’azzeramento dell’import di petrolio e gas russi. Un dossier che, secondo Palazzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'Ue prepara «misure» contro l'Ungheria. Cosa sta accadendo? Colpa di un oledotto (e c'entra la Russia)
Ungheria, importazioni di energia dalla Russia e dazi
Delegazione di giovani artisti da Russia, Taiwan, Messico e Ungheria in municipio
Gas russo ancora fornito a otto Paesi dell'Ue - Divieto di importazione del Gnl dal primo gennaio 2027 per i cinque Paesi che importano solo Gnl; Ungheria e Slovacchia restano escluse ... Lo riporta laregione.ch