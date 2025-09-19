Non solo Oscar e Social Opera ultimi due appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini

Ultimi appuntamenti per il XXV Festival Pergolesi Spontini, rassegna musicale organizzata dalla Fondazione intitolata ai due compositori marchigiani. Entrambi gli appuntamenti a Jesi, al Teatro Pergolesi. “Non solo Oscar. Viaggi e miraggi sul grande schermo” è il titolo dello spettacolo musicale che va in scena domenica 21 settembre ore 21, con gli arrangiamenti e la direzione di Stefano Campolucci, i testi di Giampiero Solari, l’Orchestra e il Coro della Scuola Musicale G.B. Pergolesi, Luca Mancini quale maestro del coro, e con la voce recitante di Paola Galassi e la voce solista di Cristina Paglione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non solo Oscar e Social Opera, ultimi due appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini

In questa notizia si parla di: oscar - social

Sequel di The Social Network: un attore candidato all’Oscar per il ruolo di Mark Zuckerberg?

La Stampa. . Basel Adra, regista vincitore del premio Oscar per il documentario 'No Other Land' ha condiviso sui suoi social il video di un gruppo di coloni israeliani che investono suo fratello e aggrediscono un'attivista palestinese ad At-Tuwani, Hebron, nella Vai su Facebook

Non solo Oscar e Social Opera, ultimi due appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini; Su Prime Video un film cult che ha vinto l’Oscar e merita di essere rivisto.; ‘No Other Land’, il doc vincitore dell’Oscar torna al cinema.

“E lucevan le stelle” dell'inclusione: promosso da “Social Opera” un progetto che vede protagonisti alcuni disabili anche come sarti e scenografi - A Jesi se ne parla (e si agisce) da diversi anni, qui si è creato un vero e proprio “movimento culturale” che sposa il sociale ed apre ... corriereadriatico.it scrive