Non solo gare | anche incontri con i ragazzi delle scuole

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sulla terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, in programma al campo Squarcia da oggi a domenica. Alle 12 è prevista la cerimonia inaugurale, ma il programma si aprirà già in mattinata con un appuntamento dedicato anche alle scuole. Si tratta del convegno, organizzato con la collaborazione della Federazioni Italiana Sport Equestri, dal titolo ‘Il Cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’. L’incontro, nel corso del quale si affronterà anche il tema del bullismo e la sua prevenzione, si svolgerà alle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

non solo gare anche incontri con i ragazzi delle scuole

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo gare: anche incontri con i ragazzi delle scuole

In questa notizia si parla di: gare - incontri

Non solo gare: anche incontri con i ragazzi delle scuole; Olimpiadi della Poesia: al Binario 7 il lancio dell’evento aperto alle scuole monzesi di ogni ordine e grado; Educare alla legalità: incontri nelle scuole del pavese sugli atti intimidatori contro amministratori locali.

Sanremo, consiglio comunale dei ragazzi: al via gli incontri nelle scuole - Un incontro operativo in previsione del futuro Consiglio comunale dei ragazzi, la cui prima tappa sarà l’elezione e l’insediamento dell’assise ad aprile. Scrive ilsecoloxix.it

Prevenzione nelle scuole. Accordo tra Lilt e Fidapa per sensibilizzare i ragazzi - Piena disponibilità dell’Ufficio scolastico e dei medici di ’Nastro Azzurro Giovani’. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gare Incontri Ragazzi Scuole