Non si tornerà alle correnti | tensioni tra la minoranza dem e Bonaccini
Assomiglia a qualcosa che va molto vicino a un avviso di sfratto quello che è stato lanciato dalla minoranza del Partito Democratico rappresentata da Stefano Bonaccini alla vigilia della riunione di "Energia Popolare", l'area guidata proprio dall' ex presidente della Regione Emilia-Romagna. L'attuale parlamentare europeo era presente questa sera a Fenix, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma, e a chi gli chiedeva della situazione emersa dall' opposizione interna alla Schlein in vista anche della direzione nazionale dem convocata per martedì, ha inizialmente ha garantito che " non si tornerà alle correnti e alle correntine di prima ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: torner - correnti
