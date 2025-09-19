Non sapevo nulla della mossa di Andrea Agnelli sulla Superlega quella notte piansi al cimitero E da allora non ho più visto la Juve | il racconto di Evelina Christillin

La paura di essere etichettata come traditrice, l’amore per la Juventus e il suo lavoro per l’ Uefa: per la prima volta Evelina Christillin racconta come personalmente ha vissuto la notte del 19 aprile, quando il calcio mondiale fu scosso dalla notizia della nascita della Superlega, poi morta dopo 48 ore di complotti e trattative sotterranee. Christillin, da sempre tifosa bianconera e legata Gianni Agnelli, grazie all’Avvocato è diventata una storica dirigente, è stata presidente del Comitato promotore dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e poi appunto anche rappresentante dell’ Uefa nel consiglio Fifa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

