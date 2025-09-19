Personaggi Tv. Dopo mesi di apparente armonia, la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sembrerebbe essere giunta al capolinea. I due, che avevano deciso di uscire insieme dal programma lo scorso maggio, avevano mostrato una complicità crescente sui social, alimentando le speranze dei fan. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la relazione sarebbe finita: a confermarlo sarebbero state segnalazioni e indiscrezioni riportate da siti e influencer esperti di gossip. Leggi anche: “Ecco cosa penso di Stefano De Martino”: Milly Carlucci interviene sulla guerra di ascolti con Gerry Scotti Le voci di crisi e la conferma della rottura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non potevano andare avanti così”: “Uomini e Donne”, il vero motivo dell’addio tra Gianmarco e Cristina