non mi sono spiegato chiedo scusa fedez fa un passo indietro su jannik sinner

Dopo giorni di polemiche per il nuovo brano diffuso da Fedez in anteprima prima del concerto al Forum di Assago, il rapper proprio dal palco di "casa sua" ha deciso di scusarsi per quanto detto su Jannik Sinner. " Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa ", ha dichiarato Fedez. Parole che arrivano dopo gli esposti in procura e la levata di scudi arrivata da destra e sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

