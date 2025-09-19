Non mi appassiona la discussione da bar su Hojlund che sarebbe dovuto uscire al posto di De Bruyne

Non mi appassiona la discussione da divano su Hojlund che sarebbe dovuto uscire al posto di De Bruyne Che dire? Partita incommentabile quella contro il City. Il cui andamento ed il cui esito è stato senza dubbio determinato da uno sfortunato intervento di Giovanni Di Lorenzo. Nei primi 20 minuti si era registrata una prevedibile superiorità territoriale della squadra inglese. Ma il Napoli si era posto con personalità. Procurandosi anche due nitide occasioni. Una con un colpo di testa di Beukema bloccato sulla linea di porta da Donnarumma. L’altra con un’iniziativa personale di Spinazzola. E nessuno può dire come sarebbe evoluto l’incontro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non mi appassiona la discussione da bar su Hojlund che sarebbe dovuto uscire al posto di De Bruyne

