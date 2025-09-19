Non l’ho fatto per vendetta Harry può rientrare nella royal family?

Ancora una volta il principe Harry ha parlato della faida con la royal family in un’intervista, spiegando con decisione la sua prospettiva. Stavolta, però, i toni sono stati meno accesi, più concilianti e forse non è un caso. A ben guardare, infatti, le nuove dichiarazioni sono arrivate fra tre eventi importanti per il duca: il ritorno a Londra per partecipare a diversi impegni pubblici, l’ incontro con Carlo III e il secondo viaggio in Ucraina, avvenuto, finora, senza polemiche. La pace con i Windsor non pare vicina, soprattutto per la presunta opposizione di William e Kate, ma l’impressione è che qualcosa stia lentamente cambiando nella vita pubblica e privata di Harry. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

