Non l’ho fatto per vendetta Harry può rientrare nella royal family?
Ancora una volta il principe Harry ha parlato della faida con la royal family in un’intervista, spiegando con decisione la sua prospettiva. Stavolta, però, i toni sono stati meno accesi, più concilianti e forse non è un caso. A ben guardare, infatti, le nuove dichiarazioni sono arrivate fra tre eventi importanti per il duca: il ritorno a Londra per partecipare a diversi impegni pubblici, l’ incontro con Carlo III e il secondo viaggio in Ucraina, avvenuto, finora, senza polemiche. La pace con i Windsor non pare vicina, soprattutto per la presunta opposizione di William e Kate, ma l’impressione è che qualcosa stia lentamente cambiando nella vita pubblica e privata di Harry. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vendetta - harry
In un’intervista, il principe Harry ha detto di non aver agito per vendetta
In un'intervista, il principe Harry ha detto di non aver agito per vendetta
Il principe Harry in una nuova intervista: «Non mi pento di ciò che ho fatto: ho la coscienza pulita» - T ornato in California dopo ben quattro giorni passati, la settimana scorsa, in Gran Bretagna, con un breve ma intenso incontro con il padre Carlo e una visita lampo ai veterani in Ucraina, oggi il pr ... Lo riporta iodonna.it
Harry guarda avanti: «La priorità, ora, è mio padre» - Dopo l’incontro con Carlo III a Londra e il viaggio in Ucraina, il duca di Sussex rivendica la propria scelta di dire la verità senza rancore. Come scrive panorama.it