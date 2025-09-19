Possiamo elencare tutti i numeri che vogliamo, a partire dai 50 gol in 49 partite di Champions League, ma non è mai la stessa cosa che vedere direttamente l’effetto che produce Haaland sulle difese avversarie. Difese di calciatori professionisti, che hanno giocato decine se non centinaia di partite, che hanno affrontato ogni tipo di pericolo nella loro carriera prima di Haaland, e che hanno introiettato tutto questo nel loro talento sotto forma di esperienza prima di arrivare in Champions League, dove sono - di fatto - i migliori difensori al mondo. Nel caso di ieri, poi, parliamo della difesa del Napoli, la migliore difesa del campionato più ossessionato dalle difese e dagli errori difensivi, martellata dall’allenatore che più sembra spaventato dal rischio, che da quando è allenata da Antonio Conte sembra poter addormentare le partite, togliere agli avversari la loro linfa vitale, come un’anestesia che entra nel corpo dolcemente ma inesorabilmente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Non è stato il cartellino rosso, è stato Haaland