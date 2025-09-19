Non è stato il cartellino rosso è stato Haaland
Possiamo elencare tutti i numeri che vogliamo, a partire dai 50 gol in 49 partite di Champions League, ma non è mai la stessa cosa che vedere direttamente l’effetto che produce Haaland sulle difese avversarie. Difese di calciatori professionisti, che hanno giocato decine se non centinaia di partite, che hanno affrontato ogni tipo di pericolo nella loro carriera prima di Haaland, e che hanno introiettato tutto questo nel loro talento sotto forma di esperienza prima di arrivare in Champions League, dove sono - di fatto - i migliori difensori al mondo. Nel caso di ieri, poi, parliamo della difesa del Napoli, la migliore difesa del campionato più ossessionato dalle difese e dagli errori difensivi, martellata dall’allenatore che più sembra spaventato dal rischio, che da quando è allenata da Antonio Conte sembra poter addormentare le partite, togliere agli avversari la loro linfa vitale, come un’anestesia che entra nel corpo dolcemente ma inesorabilmente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: stato - cartellino
ESPULSIONE PER IL #NAPOLI I partenopei rimangono in 10: Di Lorenzo atterra #Haaland e, dopo esser stato richiamato al Var, l’arbitro estrae il cartellino rosso. #ManCityNapoli 0-0 - X Vai su X
Breaking news È stato ritrovato il cartellino di LIBERTAS NUOTO NOVARA Siamo pronti per ricominciare IN GRANDE la stagione ? libertasnuotonovara.it Vai su Facebook
A Vars finale rimandata, ma Simone Origone è squalificato.
Julian Alvarez salvato da un cartellino rosso inesistente: nuova polemica arbitrale in Liga - Nuova giornata in Liga, nuova polemica arbitrale: questa volta il grande protagonista è Julian Alvarez che ha rischiato di essere espulso dopo il contatto con un avversario che in realtà non meritava ... Si legge su fanpage.it
Calcio: Marotta 'norma è cartellino rosso a pirateria' - "La pirateria ha rappresentato e rappresenta sicuramente un grande danno per il movimento calcistico, è ora di dire basta. Lo riporta ansa.it