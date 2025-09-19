Non è cambiato niente | lo scambio di bomber in Serie A è solo rimandato a gennaio

Non è cambiato nulla: il mercato di Serie A del prossimo gennaio darà ampio spazio a uno scambio tra bomber che è stato solo rimandato Il calciomercato è ben lontano dalla riapertura, eppure i tecnici e le dirigenze cominciano sicuramente a pensare a eventuali migliorie. In Serie A ci sono stati colpi sorprendenti dell’ultimo minuto, altri invece sono saltati dopo mesi e mesi di lavori sottotraccia. Anche alcuni scambi avrebbero potuto infiammare il mercato, ma le dirigenze coinvolte non hanno trovato un punto d’incontro. Uno degli scambi più gettonati era stato quello di Vlahovic e Bennacer, che alla fine si è spento per più motivazioni, ma non è stato l’unico a dare vita a molte voci di mercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

