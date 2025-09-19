Continuano le analisi sul match di Champions tra Cityzens e azzurri: l’ultima arriva direttamente dall’ex arbitro su una dinamica specifica. C’è ancora tanto rammarico a 24 ore da quella sfida tanto attesa tra Manchester City e Napoli. Rammarico dovuto soprattutto nel non sapere come sarebbe andata a finire senza quel cartellino rosso di capitan Di Lorenzo al minuto 20, che ha segnato inevitabilmente tutto l’andamento del match. E proprio su quell’azione si è voluto soffermare l’ex arbitro Luca Marelli. “Il rosso è giusto”, le parole di Marelli non lasciano dubbi. Nessun dubbio sulla decisione dell’arbitro, o meglio del VAR, di espellere Di Lorenzo per il fallo da ultimo uomo su Haaland. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Non c’è nessun fallo”, sentenza netta di Marelli su City – Napoli