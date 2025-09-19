ABBONATI A DAYITALIANEWS La comunità di Sora è sotto shock per la scomparsa di Pierluigi Cappuccitti, morto nella tarda serata di ieri all’ospedale San Raffaele di Cassino all’età di 53 anni. Presidente di Assoscuba, era una figura molto conosciuta e stimata, soprattutto per l’impegno profuso nelle attività legate al lago di Posta Fibreno, punto di riferimento per appassionati e praticanti della subacquea. Il dolore della comunità. La notizia del decesso ha rapidamente raggiunto Sora e i centri vicini, suscitando un’ondata di cordoglio. In tanti lo ricordano come un uomo appassionato, generoso e sempre pronto a condividere la sua esperienza, non solo come istruttore ma anche come amico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non ce l’ha fatta Pierluigi Cappuccitti, presidente di Assoscuba, aveva 53 anni. Cordoglio a Sora