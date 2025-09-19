Non adesso! Rissa alla Camera il VIDEO che inchioda proprio loro | colpo di scena folle

L’aria a Montecitorio si è fatta densa ancor prima dello scrutinio finale. Il brusio sommesso, i sussurri tra i banchi, le occhiate d’intesa: ogni gesto lasciava intuire che quello in corso non sarebbe stato un voto ordinario. Quando il tabellone elettronico ha illuminato l’esito, la tensione si è sciolta in un applauso fragoroso, capace di riempire l’aula e di straripare dai banchi della maggioranza fino a quelli del governo. La Camera dei deputati ha approvato in terza lettura la riforma della giustizia, un provvedimento destinato a ridisegnare l’assetto dell’ordinamento giudiziario italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non adesso!”. Rissa alla Camera, il VIDEO che inchioda proprio loro: colpo di scena folle

