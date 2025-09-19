Nomine al Ruggi di Salerno Polichetti Udc chiede trasparenza | La Ginecologia va affidata a chi ha esperienza

Tempo di lettura: 2 minuti Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, segue con attenzione le prime mosse della direzione generale del Ruggi di Salerno. Nei primi giorni di gestione, il direttore generale Ciro Verdoliva ha già portato a termine alcune nomine importanti, tra cui quella di Walter Longanella, ma restano altre posizioni strategiche che richiedono ulteriori chiarimenti. Tra queste, la guida del reparto di Ginecologia del Ruggi, primo ospedale della provincia, è stata affidata a un medico che, come riportano i documenti ufficiali, non ha registrato casistiche in ostetricia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nomine al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc) chiede trasparenza: “La Ginecologia va affidata a chi ha esperienza”

In questa notizia si parla di: nomine - ruggi

