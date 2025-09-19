Noi ostacolati nelle indagini su Minguzzi

Un’aula tesa, segnata da silenzi e parole pronunciate con durezza. La penultima udienza del processo d’appello per l’ omicidio di Pier Paolo Minguzzi – il carabiniere di leva rapito la sera del 21 aprile 1987 ad Alfonsine e trovato morto dieci giorni dopo nelle acque del Po di Volano – si è chiusa ieri a Bologna con le deposizioni di due ex carabinieri chiamati nuovamente a testimoniare. Sono comparsi davanti alla Corte d’Assise d’Appello Mario Renis e Antonio Di Munno, già ascoltati in primo grado. Assente invece, ancora una volta, l’ex ufficiale Antonio Rocco, che ha addotto motivi di salute come già in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

