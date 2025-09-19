Nodo Pigneto ripartono i lavori per la realizzazione della fermata | stop ai treni tra Tiburtina e Tuscolana

Ripartono i lavori e, quindi, le modifiche alla circolazione ferroviaria. Proseguono i cantieri per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto.  Dopo gli interventi di agosto, che avevano causato lo stop ai treni tra le stazioni di Tiburtina e Tuscolana, gli operai tornano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nodo Pigneto: riaperta la linea Tiburtina–Ostiense dopo oltre un mese di disagi

