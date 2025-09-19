Nodo Pigneto ripartono i lavori per la realizzazione della fermata | stop ai treni tra Tiburtina e Tuscolana

Ripartono i lavori e, quindi, le modifiche alla circolazione ferroviaria. Proseguono i cantieri per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Dopo gli interventi di agosto, che avevano causato lo stop ai treni tra le stazioni di Tiburtina e Tuscolana, gli operai tornano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nodo Pigneto: riaperta la linea Tiburtina–Ostiense dopo oltre un mese di disagi

Fine interruzione, ripristinato il servizio FL1 e FL3. Proseguono i lavori a Pigneto FS, nodo chiave per l’interscambio con la metro C. https://odisseaquotidiana.com/2025/09/punto-lavori-pigneto-fs.html… - X Vai su X

LA RUSTICA NEWS | Nuova stazione al Pigneto da sabato traffico regolare Entro la Vai su Facebook

Lazio: ripartono i lavori propedeutici per la fermata Pigneto. Circolazione interrotta per alcuni fine settimana - (FERPRESS) – Roma, 19 SET – Ripartono le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Scrive ferpress.it

Roma: ripartono i lavori propedeutici per la fermata Pigneto. Circolazione interrotta per alcuni fine settimana - Si prevede l’attivazione della fermata Pigneto in una configurazione “light” all’aperto, con una parziale copertura trasversale della trincea ferroviaria ... Come scrive telenord.it