Noceto scontro tra auto e scooter in località La Rampa | 56enne grave al Maggiore

Nella serata di giovedì 18 settembre si è verificato un grave incidente stradale, all'altezza della località La Rampa di Noceto, in via Medesano, lungo la strada provinciale 357. Un'auto e uno scooter si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. Ad aver la peggio il conducente del mezzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: noceto - scontro

