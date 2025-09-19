Noceto perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | 56enne grave al Maggiore
Ha perso il controllo dell'auto a bordo della quale stava viaggiando, all'altezza della località La Rampa di Noceto, in via Medesano, lungo la strada provinciale 357, finendo fuori strada. Il conducente del mezzo, un uomo di 56 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dagli operatori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: noceto - perde
Coconut Noceto - facebook.com Vai su Facebook
Noceto, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: 56enne grave al Maggiore; Noceto, scontro tra auto e scooter in località La Rampa: 56enne grave al Maggiore; Fiere di Parma, scontro tra due auto: un ferito.
Incidente a Pontecagnano, perde il controllo dell'auto e si schianta: muore 20enne - A perdere la vita Andrea Arzano, 20enne originario di Oliveto Citra, che da qualche anno viveva ad Anzio ed era uno chef. Si legge su ilmattino.it
Auto perde controllo e infilza un guardrail, quattro giovani feriti - Poteva avere dei risvolti molto più gravi il brutto incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina lungo la statale 106, nel tratto del comune di Squillace, nel catanzarese. Secondo cn24tv.it