Noceto perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | 56enne grave al Maggiore

Ha perso il controllo dell'auto a bordo della quale stava viaggiando, all'altezza della località La Rampa di Noceto, in via Medesano, lungo la strada provinciale 357, finendo fuori strada. Il conducente del mezzo, un uomo di 56 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dagli operatori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it