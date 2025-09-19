Noah Lyles raccontato dalla madre | Ha sofferto Abbiamo una storia familiare di depressioni L’Equipe
Noah Lyles oggi ha vinto, correndo in 19”52, il suo quarto titolo mondiale consecutivo sui 200 metri, un traguardo che prima di lui era riuscito solo a Usain Bolt. Lo hanno accompagnato sul podio il connazionale Kenny Bednarek (19”58) e il giovane giamaicano Bryan Levell (19”64). Lyles ha in totale sette medaglie d’oro e – scrive L’Equipe – si afferma negli anni come una delle poche star del suo sport. Personalità carismatica e dotata di un vero senso dello spettacolo, l’americano, 28 anni, ama mettersi in scena, non sempre con moderazione. L’Équipe ha intervistato sua madre, il suo allenatore, il suo agente e un compagno di allenamento per saperne di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
