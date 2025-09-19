Noah Lyles oggi ha vinto, correndo in 19”52, il suo quarto titolo mondiale consecutivo sui 200 metri, un traguardo che prima di lui era riuscito solo a Usain Bolt. Lo hanno accompagnato sul podio il connazionale Kenny Bednarek (19”58) e il giovane giamaicano Bryan Levell (19”64). Lyles ha in totale sette medaglie d’oro e – scrive L’Equipe – si afferma negli anni come una delle poche star del suo sport. Personalità carismatica e dotata di un vero senso dello spettacolo, l’americano, 28 anni, ama mettersi in scena, non sempre con moderazione. L’Équipe ha intervistato sua madre, il suo allenatore, il suo agente e un compagno di allenamento per saperne di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Noah Lyles raccontato dalla madre: «Ha sofferto. Abbiamo una storia familiare di depressioni» (L’Equipe)