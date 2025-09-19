Noah Lyles come Usain Bolt! Poker antologico sui 200 ai Mondiali sfiancato Levell con un gran tempo

Noah Lyles ha eguagliato uno storico primato di Usain Bolt: quattro titoli mondiali consecutivi sui 200 metri. Il fenomeno giamaicano ci era riuscito nel 2009, nel 2011, nel 2013 e nel 2015, accompagnando le apoteosi iridate con le stoccate alle Olimpiadi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Il fuoriclasse statunitense ha fatto festa questa sera a Tokyo dopo essere già salito sul gradino più alto del podio a Doha nel 2019, a Eugene nel 2022 e a Budapest nel 2023. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Parigi, nonché argento a cinque cerchi sul mezzo giro di pista, è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0. 🔗 Leggi su Oasport.it

