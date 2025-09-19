Cosa si cela dietro un ristorante stellato? Lo svela chef napoletano Roberto Di Pinto, che sta raccogliendo successi con il suo ristornate Sine by Di Pinto a Milano, aperto nel 2018 e che ha guadagnato la stella Michelin nel novembre 2024. In una intervista a Il Corriere della Sera lo chef ricorda le difficoltà che ha attraversato quando ha aperto il ristorante nel 2018. I debiti non sono mancati così come i grandi sacrifici: “Per due anni ho rinunciato allo stipendio”. Così testa basta e marciare col motto: “Mettere da parte l’ego da chef per dare spazio al cliente. Tutte le sere, al pass, ai ragazzi dico: ‘Non è la nostra serata, è la loro’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"No bugie ai giovani. Questo è lavoro bellissimo, ma a perdere. I primi 10 anni si perdono più cose di quante se ne guadagnino": così chef stellato Roberto Di Pinto