No agli sprechi di Capitale della Cultura i progressisti scendono in piazza | Serve trasparenza

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I progressisti agrigentini si sono dati appuntamento davanti al palazzo di città per esprimere indignazione sugli sprechi di denaro pubblico e sulle mancate opportunità di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Una cinquantina di persone, in rappresentanza di partiti politici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

