No a scollature bermuda e tacchi I presidi di Roma dettano le regole del dress code a scuola

Romatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No a bermuda, pantaloni strappati e magliette troppo corte o attillate, e niente zeppe o tacchi per “motivi di sicurezza”. Con la partenza del nuovo anno scolastico, nelle scuole superiori di Roma e provincia, sono diversi i dirigenti che hanno diffuso nuove circolari in merito al dress-code da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scollature - bermuda

No a scollature, bermuda e tacchi. I presidi di Roma dettano le regole del dress code a scuola; Dress code a scuola, no a unghie lunghe e scollature. Ma che cosa c'è in gioco?; Sfilate di Milano: la primavera-estate 2016 di Aigner ispirata al mondo sottomarino.

Cerca Video su questo argomento: No Scollature Bermuda Tacchi