No a scollature bermuda e tacchi I presidi di Roma dettano le regole del dress code a scuola
No a bermuda, pantaloni strappati e magliette troppo corte o attillate, e niente zeppe o tacchi per “motivi di sicurezza”. Con la partenza del nuovo anno scolastico, nelle scuole superiori di Roma e provincia, sono diversi i dirigenti che hanno diffuso nuove circolari in merito al dress-code da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Aveva messo nero su bianco che al Civico di Palermo non sono appropriati abiti succinti o scollature vistose, ma la nota del dirigente diramata al personale amministrativo è stata annullata perché non concordata con l'Azienda Vai su Facebook
