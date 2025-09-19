Nissan X-Trail Nismo | debutto in Giappone per il Suv ibrido sportivo

Cresce la gamma dei modelli stradali firmati dalla divisione sportiva della casa giapponese. A settembre in Giappone debutterà la variante Nismo del Suv ibrido con trazione integrale e-4orce. In attesa di capire se arriverà anche in Europa, ecco le sue caratteristiche tecniche e il listino prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada

Nissan X-Trail: lanciata in Giappone la versione sportiva Nismo [FOTO] - In Giappone, è stata lanciata anche la versione Nismo ad alte prestazioni, per i ‘genitori sprint’. Secondo motorionline.com

