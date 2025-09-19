Nissan un italiano nel top management mondo Max Messina nuovo Chairperson Amieo
Dal 1° ottobre 2025 Massimiliano (Max) Messina assumerà la guida della regione AMIEO di Nissan, che copre tre continenti e 140 Paesi, con cinque stabilimenti produttivi, 13.000 dipendenti e 26 modelli sul mercato. Messina, 54 anni, attuale Vice Chairperson e Senior Vice President Finance, Administration & Strategy, è entrato in Nissan nel 2022 portando una solida esperienza internazionale nei settori automotive, retail e industriale. La sua nomina assicurerà continuità e coerenza con gli obiettivi globali, oltre a rafforzare le partnership con Renault e Mitsubishi. L’annuncio arriva in una fase cruciale per il marchio, impegnato a lanciare quattro nuovi modelli elettrici in Europa e reduce dal successo di Patrol e Magnite in Medio Oriente e Africa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nissan - italiano
