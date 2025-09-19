Nina Dobrev in vacanza su yacht con Zac Efron e Chace Crawford

Dopo la fine della relazione con Shaun White, Nina Dobrev ha deciso di concedersi alcuni giorni di svago al sole, a bordo di uno yacht.

In questa notizia si parla di: nina - dobrev

