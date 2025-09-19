Nidi e Micro nidi dell’Ambito B1 procedure d’affidamento concluse | lunedì 22 via alle attività educative

Asili nido Ambito B1: al via le attività educative dal 22 settembre 2025. Benevento, 18 settembre 2025 – Sono state ultimate tutte le procedure di natura tecnico-amministrativa concernenti gli asili nido dell’Ambito B1. Pertanto terminate le procedure di gara con il regolare affidamento del servizio, si comunica che le attività educative dei Nidi e Micro nidi dell’Ambito B1 ‘Carlotta Nobile’ e ‘Mario Zerella’ ubicati a Benevento, “ Magiclandia” a Ceppaloni ed “Il Nido dei Sogni ” ad Apollosa, per l’anno educativo 20252026 avranno inizio regolarmente lunedì 22 settembre. Nelle prossime ore le cooperative affidatarie provvederanno a contattare i nuclei familiari idoneamente collocati nelle graduatorie in vista dell’imminente avvio delle attività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

