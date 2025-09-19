Nicolò De Devitiis e Luciana Montò ufficializzano la loro storia | ecco chi è la nuova fidanzata

Il conduttore Nicolò De Devitiis rompe il silenzio con uno scatto da Londra: scopri tutti i dettagli sulla relazione con la stilista napoletana Luciana Montò Qualcosa bolliva in pentola, ma ora non ci sono più dubbi: Nicolò De Devitiis ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore. Dopo giorni di sospetti e chiacchiere, il conduttore ha deciso di uscire allo scoperto con un post che ha fatto il giro dei social. Da Londra, ha condiviso uno scatto romantico insieme a Luciana Montò. Un selfie semplice ma potente: lui che la stringe, lei che lo guarda con complicità. Nessun discorso, solo un cuore rosso e un tag. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Nicolò De Devitiis e Luciana Montò ufficializzano la loro storia: ecco chi è la nuova fidanzata

