Nicole Berlusconi e il processo per diffamazione Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto Il giudice | valuterò
Bergamo, 19 settembre 2025 – A febbraio era stata rinviata a giudizio, a Bergamo, per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata per quanto aveva denunciato sul centro ippico Ca' del Pianone di Mapello nel 2023. Oggi, per Nicole Berlusconi c’è un altro passaggio: le controparti, Michaela Antali e il fratello Lorenzo, hanno respinto la proposta di risarcimento nel processo a Bergamo, in cui sono parte civile nei confronti della 36enne nipote di Silvio Berlusconi (è figlia di Paolo). BERGAMOPROCESSO IN TRIBUNALE A NICOLE BERLUSCONI (IN FOTO GIRATA) PER DIFFAMAZIONE DI UN MANEGGIO DI MAPELLOFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Come scrive Il Corriere della Sera di Bergamo, Michaela Antali era la presidente del centro ippico Ca' del Pianone, a Mapello, che nel 2023 finì nelle foto postate sui social dalla donna, attivista per i diritti degli animali, corredate di post che accusavano di maltrattamenti dei cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nicole - berlusconi
Diffamò un maneggio di Mapello: Nicole Berlusconi offre 20mila euro di risarcimento ai gestori, che rifiutano
Bergamo, Nicole Berlusconi a processo per il blitz al centro ippico: rifiutato il risarcimento di 20 mila euro - X Vai su X
Thiesi, dramma tra i campi: 18 cavalli denutriti e assetati Un terreno trasformato in un cimitero di ossa, cavalli senza acqua né fieno e ferite non curate. È questo lo scenario a cui ha assistito Nicole Berlusconi, presidente di Progetto Islander, intervenuta con - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Berlusconi e il processo per diffamazione. Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto. Il giudice: valuterò; Nicole Berlusconi a processo per diffamazione contro centro ippico; Chi è Nicole Berlusconi? La figlia di Paolo a processo per calunnia e diffamazione.
Accuse false al centro ippico: ex ministro Brambilla testimone - La nipote di Berlusconi, imputata per diffamazione e calunnia, offre 20mila euro. ecodibergamo.it scrive
Bergamo, Nicole Berlusconi a processo per il blitz al centro ippico, rifiutato il risarcimento di 20 mila euro - Imputata di calunnia e diffamazione, per le foto e i post sui social (ora rimossi). Lo riporta msn.com