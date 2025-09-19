Nicole Berlusconi e il processo per diffamazione Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto Il giudice | valuterò

Bergamo, 19 settembre 2025 – A febbraio era stata rinviata a giudizio, a Bergamo, per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata per quanto aveva denunciato sul centro ippico Ca' del Pianone di Mapello nel 2023. Oggi, per Nicole Berlusconi c’è un altro passaggio: le controparti, Michaela Antali e il fratello Lorenzo, hanno respinto la proposta di risarcimento nel processo a Bergamo, in cui sono parte civile nei confronti della 36enne nipote di Silvio Berlusconi (è figlia di Paolo). BERGAMOPROCESSO IN TRIBUNALE A NICOLE BERLUSCONI (IN FOTO GIRATA) PER DIFFAMAZIONE DI UN MANEGGIO DI MAPELLOFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Come scrive Il Corriere della Sera di Bergamo, Michaela Antali era la presidente del centro ippico Ca' del Pianone, a Mapello, che nel 2023 finì nelle foto postate sui social dalla donna, attivista per i diritti degli animali, corredate di post che accusavano di maltrattamenti dei cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

