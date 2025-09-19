Nicole Berlusconi a processo per calunnia | la querelle con il maneggio nella Bergamasca

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato raggiunto alcun compromesso tra le parti nel procedimento che vede imputata Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio Berlusconi. La 36enne è accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata, dopo aver denunciato nel 2023 presunti maltrattamenti di cavalli all’interno del centro ippico Ca’ del Pianone a Mapello, gestito da Michaela Antali, parte civile insieme al fratello Lorenzo. Secondo l’accusa, il 14 aprile dello stesso anno la 36enne si sarebbe introdotta nella struttura «contro la volontà dei gestori» per scattare fotografie, poi pubblicate online, descrivendo le condizioni come «agghiaccianti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

nicole berlusconi a processo per calunnia la querelle con il maneggio nella bergamasca

© Lettera43.it - Nicole Berlusconi a processo per calunnia: la querelle con il maneggio nella Bergamasca

In questa notizia si parla di: nicole - berlusconi

Diffamò un maneggio di Mapello: Nicole Berlusconi offre 20mila euro di risarcimento ai gestori, che rifiutano

Nicole Berlusconi e il processo per diffamazione. Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto. Il giudice: valuterò

Nicole Berlusconi a processo per calunnia, il maneggio rifiuta 20mila euro di risarcimento: “Ne vogliamo un milione”

Nicole Berlusconi a processo per calunnia, il maneggio rifiuta 20mila euro di risarcimento: Ne vogliamo un milione; Nicole Berlusconi e il processo per diffamazione. Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto. Il giudice: valuterò; Nicole Berlusconi a processo per calunnia e diffamazione.

nicole berlusconi processo calunniaNicole Berlusconi a processo per calunnia, il maneggio rifiuta 20mila euro di risarcimento: “Ne vogliamo un milione” - La nipote di Silvio Berlusconi è accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite ai danni del centro ippico ... fanpage.it scrive

nicole berlusconi processo calunniaNicole Berlusconi e il processo per diffamazione. Offre un risarcimento di 20mila euro ma viene respinto. Il giudice: valuterò - Le parti civili, titolari del centro ippico Ca' del Pianone, a Mapello (che nel 2023 erano stati accusati di maltrattamenti sui cavalli, accusa poi archiviata) chiedono un milione di euro. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nicole Berlusconi Processo Calunnia