Nicole Berlusconi a processo per calunnia | la querelle con il maneggio nella Bergamasca

Non è stato raggiunto alcun compromesso tra le parti nel procedimento che vede imputata Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio Berlusconi. La 36enne è accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata, dopo aver denunciato nel 2023 presunti maltrattamenti di cavalli all'interno del centro ippico Ca' del Pianone a Mapello, gestito da Michaela Antali, parte civile insieme al fratello Lorenzo. Secondo l'accusa, il 14 aprile dello stesso anno la 36enne si sarebbe introdotta nella struttura «contro la volontà dei gestori» per scattare fotografie, poi pubblicate online, descrivendo le condizioni come «agghiaccianti».

